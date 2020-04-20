Sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet mensuplarına çaylı, çorbalı destek

Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarına devam eden meslek gruplarının başında gelen güvenlik güçlerini unutmadı. Kısıtlamaya ilişkin denetimler için oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerine Mamak Belediyesi ekiplerince çay ve çorba ikram edildi.

Zor günlerin dayanışma içinde aşılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz en başta bir aileyiz diyerek yola çıktık ve ‘Mamak daha güzel olacak' dedik. Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de ‘birlikte aşacağız' diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla sokağa çıkma yasağında da dayanışmayı güçlendiriyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız gibi güvenlik güçlerimiz de her şartta görevleri başında. Onların çalıştığı noktaları daima dezenfekte ettik ve sağlıklarını korumak için gerekeni yaptık, katkı sunmaya devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağında ise görev başındaki güvenlik güçlerimizin içlerini ısıtmak için kontrol noktalarında onlara çay ve çorba ikram ettik. Rabbim bu zor zamanlarda milletimiz için çalışan herkese sağlık sıhhat nasip etsin” dedi.