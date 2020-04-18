Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı Ankara'da sokaklar boş kaldı.

İçişler Bakanlığı tarafından açıklanan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı. Sabah saatlerinde kısıtlamanın dışında kalan bazı meslek grupları iş yerlerine ulaştıktan sonra Başkentte meydan, sokak, cadde ve mahalleler boş kaldı. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece saatlerine kadar kısıtlama devam edecek.

Kısıtlamanın dahil olduğu 31 ilde polis unsurları denetimlerini sıklaştırdı. Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da polis kontrol noktaları oluşturarak şahsi araç ve yaya olarak geçmek isteyen vatandaşlara öncelikle kısıtlamayı hatırlatarak gerekli uyarılarda bulunuyor.

Salgın nedeniyle ikinci defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bazı kurum ve kuruluşlar muaf tutuldu.

Kısıtlama nedeniyle boş kalan sokakların yeni sahipleriyse yabani güvercinler, kedi ve köpekler oldu.