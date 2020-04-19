İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ankara sokakları boş kaldı

Korona virüs salgını dolayısıyla ikincisi gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Nisan gece saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde, muafiyeti bulunan bazı meslek grupları iş yerlerine ulaştıktan sonra başkentteki meydan, sokak, cadde ve mahalleler boş kaldı. Kısıtlama bu gece saat 00.00'da son bulacak.


Kısıtlamanın bulunduğu 31 ilde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, Ankara'da da yaklaşık 150 noktada uygulama noktaları oluşturuldu.


Salgın dolayısıyla ikinci defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bazı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutuldu. Kısıtlama dolayısıyla boş kalan sokakların yeni sahibi ise güvercinler, kedi ve köpekler oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.