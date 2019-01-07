Sokak hayvanları için gönüllülerle işbirliği

Keçiören'in yüksek kesimlerinde uygun alanlara Keçiören Belediyesi personelleri ve gönüllü hayvanseverler tarafından mama bırakıldı.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Keçiören Belediyesi sahip çıktı. Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Keçiören'de kuru mama dağıtımı sokak hayvanlarını sevindirdi. Ekipler, sokak hayvanlarının beslenme noktalarını belirleyerek uygun alanlara bıraktığı kuru mamalarla sokakta yaşayan kedi ve köpeklere can verdi. Keçiören Belediyesi personelleri ile gönüllü hayvanseverlerin işbirliğinde sürdürülen kuru mama dağıtımı sırasında hayvanlara yönelik sevgi gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Hayvanseverler, Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda yapımı tamamlanmak üzere olan hayvan barınağını da gezerek barınağın işleyişi hakkında bilgi aldı. Keçiören'in farklı mahallelerinde sürdürülen kuru mama dağıtımının kış boyunca devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların da sokak hayvanları konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

“Uygun alanlara mama bırakıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, son günlerde hayvanlara şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hayvanlara uygulanan şiddeti üzüntüyle karşılıyorum. Şiddet haberlerinin arttığı bu dönemde, Keçiören Belediyesinin görevlendirdiği ekipler tarafından özellikle hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği ve don olaylarının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarına kuru mama dağıtıyoruz. Mama dağıtımı sırasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeleri seçerken aynı zamanda uygun alanları kullanmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanları konusunda hassas olduğunu gördüğümüzde mutlu oluyoruz” dedi.

Bağlum'da 3 bin 430 metrekare alana hayvan barınağı

Başkan Ak, “Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda inşaatı devam eden hayvan barınağımızda sona yaklaştık. 450 köpek için yazlık ve kışlık alan, 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin olacağı barınağımız hizmete başladığında sokak hayvanlarımız daha sağlıklı bir ortama kavuşacak” ifadelerini kullandı.