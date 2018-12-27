Sokak hayvanları unutulmadı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Hayvanlara karşı şiddetin arttığı bu dönemde kendini ifade edemeyen canlılarımıza Keçiören Belediyesi olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için hava sıcaklığının eksilere ulaştığı soğuk kış mevsiminde kuru mama dağıtımına başladı. Kış mevsiminde yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mahallelerdeki besleme alanlarına ve sokak hayvanlarının uğrak noktalarına kuru mama bırakıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, son günlerde hayvanlara karşı uygulanan şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hayvanlara uygulanan şiddeti üzüntüyle karşılıyorum. Şiddet haberlerinin arttığı bu dönemde Keçiören Belediyesinin görevlendirdiği ekipler tarafından özellikle hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği ve don olaylarının görüldüğü zamanlarda sokak hayvanlarına kuru mama dağıtıyoruz. Mama dağıtımı sırasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeleri seçerken aynı zamanda uygun alanları kullanmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da sokak hayvanları konusunda hassas olduğunu gördüğümüzde mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Ak, “Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alanda inşaatı devam eden hayvan barınağımızda sona yaklaştık. 450 köpek için yazlık ve kışlık alan, 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina sahası, mama hazırlama ünitesi, veteriner hekim hizmeti, ameliyathane, sahiplendirme birimi ve idari ofisler gibi çeşitli bölümlerin olacağı barınağımız hizmete başladığında sokak hayvanlarımız daha sağlıklı bir ortama kavuşacak” ifadelerini kullandı.