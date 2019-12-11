Sokak hayvanlarına mama desteği

Altındağ'da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçenin belirli noktalarına mama bırakılarak hayvanlara yiyecek yardımı yapıldı. Mama yardımında yüksek rakımlı ve kış şartlarının daha yoğun yaşandığı mahalleler başı çekti. Parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuktan zarar görmeden hayatta kalması sağlandı.

“Hayvanlar da bizim dostumuz”

Altındağ Belediyesi olarak sokak hayvanlarına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Hayvanlar da bizim dostlarımız Bu dünyada olduğu gibi, bu ilçede de onların varlığını göz ardı etmeden yaşamaya özen göstermeliyiz. Kış şartları sokakta olan her canlı için oldukça zorlayıcı Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi” dedi.

Vatandaştan destek istedi

Altındağlı vatandaşlardan da destek isteyen Başkan Balcı “Sokaklarda yaşayan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı yaklaşılması gerek Vatandaşlarımız yakın çevrelerinde yardıma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doğmuş bir sokak hayvanını bize bildirebilirler. Özellikle çok soğuk havalarda hayvanlar çok büyük besin sıkıntısı yaşıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Altın kalpli Altındağlı hemşehrilerimizin sokaktaki canlılara da şefkatle yaklaşacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.