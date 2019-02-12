Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar sürüyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılına hızlı başladı. 2019 yılının ilk ayı 216 sokak hayvanını kısırlaştıran veterinerler tedaviye yönelik toplam 5 bin 506 işlem gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutmak amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına öncelik veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yılı 3 bin 246 ile kapattı.

Barınak 2019 yılının ilk ayında ise 216 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uyguladı. Sokakta yaşayan canlıların hem popülasyonu hem de sağlığı için yapılan çalışmalar, bölgelerde Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile birlikte yapıldı.

İlk bir ayda 5 bin 506 sokak hayvanına da tedaviye yönelik işlem uygulayan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 414 hayvana da karma, bronchin ve kuduz aşısı yaptı. Yavru Sahiplendirme Ünitesi ile hayvan sahiplenmek isteyenlere de hizmet veren Merkez, Ocak ayında 82 sokak hayvanını yeni yuvasına uğurladı. Çankaya Belediyesi barınaktan sahiplenilen her köpeğin ömür boyu aşı hizmetlerini de ücretsiz olarak veriyor.