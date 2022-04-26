Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 10 kilogram eroin, 152 bin adet captagon, 29 kilogram kimyasallar, 1 kilogram skunk, 493 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kokain, 100 kilogram esrar, 39 bin adet ecstasy, 60 kilogram bonzai, 23 kilogram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı ve 78 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.