İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ile son iki günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında ele geçirilenleri bildirdi.


Paylaşımda, düzenlenen “Sokak” operasyonlarında, 18 ilde 100 şüpheliye adli işlem yapılarak, 7 kilo 252 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 10 bin 77 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 11 fişek, 3 tabanca/tüfek, 1 hassas terazi ve 9 bin 360 TL ele geçirildiği duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.