Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 664 kişiye adli işlem uygulandı

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 73 ilde düzenlediği “Sokak” operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 664 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 289 kilogram eroin, 42 kilogram esrar, 61 kilogram bonzai, 19 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 160 bin adet sentetik ecza, 21 bin adet ecstasy, 730 kök kenevir, 12 kilogram kimyasallar, 5 kilogram kokain, 31 adet tabanca/tüfek, 1 kilogram afyon sakızı ve 49 bin 5 TL ele geçirildi.