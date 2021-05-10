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Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 31 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 31 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 ilde uygulanan ‘Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 31 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 73 ilde düzenlediği ‘Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 31 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 358 kilogram eroin, 12 kilogram metamfetamin, 3 bin adet ecstasy, 4 kilogram kokain, 22 kilogram esrar, 5 kilogram skunk, 465 kök kenevir, 2 kilogram baz morfin, 2 kilogram bonzai, 26 bin adet sentetik ecza, 2 bin adet captagon ve 32 adet tabanca tüfek ile 193 bin 252 TL ele geçirildi.

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