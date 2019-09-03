Sokakta sağlık hizmeti

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla Hamamönü'nde sağlık sokağı açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çok sayıda sağlık standı kuruldu. Ücretsiz sağlık taramalarının yapıldığı stantlarda vatandaşlar, ilgili hekimlerce bilgilendirildi.

Açılışta konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, temel amaçlarının koruyucu sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek olduğunu belirtti.

Bu yılki halk sağlığı haftası temasının “Anne ve Çocuk Sağlığı” olduğunu belirten Meşe, “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anneler, ailenin ve toplumun temelidir. Çocuklar da bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, zihinsel ve ruhsal donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması için çalışıyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmenin neden önemli olduğunun bilincindeyiz ve sunduğumuz hizmetleri bu motivasyon ile yapıyoruz. Bunun, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Bu kapsamda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vermek istediğini söyleyen Meşe, “15 ile 49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir, Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gebelerin bilinçli doğum yapmalarını sağlamak için gebe bilgilendirme sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir” şeklinde konuştu.

20 yaşından itibaren meme muayenesi yapılması gerekiyor

Meme kanseri standında vatandaşları bilgilendiren İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu İskender Kög, meme kanserinin ülkemizde genellikle 40 yaşından itibaren görüldüğünü vurgulayarak, Meme kanseri taramasını 40 yaşından itibaren 69 yaşına kadar 2 yılda bir momografi çekerek yapıyoruz. Ancak buraya gelene kadar 20 yaşından itibaren her kadına ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Evde koltuk altından başlayarak kendilerinin kontrol etmesi gerekir. 2 yılda bir 39 yaşına kadar sağlık personeline muayene ettirmesini öneriyoruz. Meme kontrolünü her ay adet bittikten 3-4 gün sonra ideali tekrar adet görene kadar olan dönemde yapabilir. Bakanlığımız bu kontrolleri tamamen ücretsiz şekilde yapıyor. Ankara'da 12 tane KETEM var buralara gittiklerinde bu taramaları yaptırabiliyor. 40 yaşından itibaren mutlaka taramaya gitmesi gerekir” dedi.

Vatandaşlara yağ ve kas ölçümü

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde Görevli Diyetisyen Nilüfer Eroğlu, stantta kan şekeri, boy ve kilo ölçümü yaptıklarını söyleyerek, “Danışanlarımıza yağ, kas ölçümü yaparak bilgi veriyoruz. Sonuçlarına göre de genel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer bu konuda diyet yapmaya ihtiyacı varsa, birimimize yönlendiriyoruz” diye konuştu. Öte yandan vatandaşların şeker ölçümlerini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, “Çok susama, çok idrara çıkma, çok terleme, birden ateş basması gibi belirtiler görülebilir. Bu tür rahatsız hissettiğinde bir hekime başvurması gerekir” şeklinde konuştu.

Test ile stres düzeyinizi öğrenebilirsiniz

Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Sevim Balcı Stres düzeyini öğrenmek isteyenlere 20 sorudan oluşan bir anket hazırladıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımız bu anketi 4 ile 1 aralığında cevap veriyorlar. Daha sonra bu skoru topluyoruz ve skorunu değerlendirmeye alıyoruz. Skor ölçeğinin sonucuna bağlı olarak stresle baş etme durumunda neler yapabilir stresi var mıdır yok mudur diye gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Hobi edinmek, kitap okumak stresimizi azaltabileceğini düşünerek kitap ayraçları hazırladık ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda, stantlara yoğun ilgi göstererek, sağlık taraması yaptıran vatandaşlar hekimlerden bilgi aldı. Sağlık taramalarında risk görülen vatandaşlar ise hekimler tarafından birim ve hastanelere yönlendirildi.

Programa Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile Hekimliği tanıtımı, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Tansiyon ve Şeker ölçümü, Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanları, Kanser Danışmanlığı, Stresle Başa Çıkma ve Psikolojik Dayanıklılık ile Sağlıklı Gıda gibi stantların bulunduğu sağlık sokağı, 5 Eylül'e kadar vatandaşlara hizmet verecek.