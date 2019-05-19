İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da nefesleri kesti

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da icra edilen törenlere katılan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, izleyicilerin yoğun alkışları arasında unutulmayacak bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteride uçaklarla yapılan manevralar, izleyicilerde hayranlık uyandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.