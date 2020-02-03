Sömestr tatili bitti, ikinci dönem başladı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Elazığ'da tüm okullarda, Malatya'da ise birçok ilçede eğitime 1 hafta sonra başlanacak.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı. 17 Ocak'ta başlayan yarı tatili son buldu ve okullarda ikinci dönem başladı. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'da tüm okullarda, Malatya'da birçok ilçede afet nedeniyle eğitim öğretim 1 hafta geç başlayacak. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Ankara Çankaya İlkokulu'nda eğitimlerine devam eden 4-E sınıfı öğrencileri, sömestr hakkında ve bu dönem içerisinde yaşanan Türkiye ve dünya gündemi ilgilendiren olaylar hakkında konuştu. Tatil döneminde meydana gelen Elazığ depremi dolayısıyla korku yaşadıklarını belirten öğrenciler, deprem sırasında yapılması gerekenleri ve korunma yöntemlerini de araştırdıklarını belirttiler.

“Haberleri izlerken Türkiye'nin fay hatları oynamış diye duydum”

Ankara'da Çankaya İlkokulu'nda eğitim gören 4-E sınıfı öğrencilerinden Özge Yiğit, tatil süresince öğretmeni ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getirdi. Yiğit, tüm öğretmenlere ve öğrencilere de ikinci yarıyıl için iyi dileklerde bulundu. Yiğit, “15 tatilde sirke gittim, oyun oynadım ve ailemle vakit geçirdim. Kitap okudum, derslerimi ihmal etmedim ve hobilerime vakit ayırdım” dedi. Yiğit, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen bazı olayları da takip ettiğini belirterek, “Çin'de Koronavirüs ortaya çıktı. Elazığ ve Malatya'da da depremler oldu. Depremde biraz korktum. Haberleri izlerken Türkiye'nin fay hatları oynamış diye duydum. Ankara'da da deprem olur diye korkuyorum. Deprem esnasında; çök-kapan-tutun tekniği uygulanması gerekiyor, sağlam eşyaların yanında. Üzerimize düşebilecek, uzun eşyaların yanında yapmamalıyız. Sabitlenmiş eşyaların yanında yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Öksürürken elimizle ağzımızı kapatmalıyız”

Asmin Mayasıl, sömestr tatilinin verimli geçtiğini aktardı. Mayasıl, tatil boyunca büyüklerini de ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyleyerek, Koronavirüs'ten korunmanın yollarını da paylaştı. Mayasıl, “Çok heyecanlı ve güzel geçti tatilim. Yeni bilgiler öğrendim, ders çalıştım, kitap okudum ve oyunlar oynadım. Babaannemi ve anneannemi ziyaret ettim. Türkiye'de 15 tatil süresinde depremler oldu. Elazığ ve Malatya'da büyük depremler oldu. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Salgın hastalıklar ortaya çıktı. Bu hastalıklardan korunmak için dışarıda maske takabiliriz. Öksürürken, elimizle ağzımızı kapatabiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullanırken, peçetelerimizi de yere atmamalıyız. Hastaysak topluluğa karışmamalıyız. Hastalığımız onlara da bulaşmasın diye” şeklinde konuştu.

“Allah'tan anneannemin evi sağlamdı”

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da tatilde olduğunu söyleyen Yiğit Ömer Çalgan, “Tatilim çok güzel geçti. Malatya'ya gittik. Depremi son günlerde yaşadık. Korktum, birden sallanmaya başladı bina. O sırada dışarı çıkacaktık, deprem olunca çıkmadık. Allah'tan anneannemin evi sağlamdı. Korktum. Bazı insanlar deprem sonrasında dışarı çıkmıştı. Depremde sakin olmalı ve panik yapmamalıyız. Merdivenlerden dikkatli inmeliyiz, çökebilirler. Çök-Kapan-Tutun tekniğini uygulamalıyız” dedi.

“Virüsün bulaştığı kişilere çok geçmiş olsun”

4'üncü sınıf öğrencisi Beril Akay, “15 tatil benim için çok güzel ve eğlenceli geçti. Bolca kitap okudum, derslerime çalıştım. Anneannemi ve babaannemi ziyaret ettim. Çok fazla ders eksiğim yoktu fakat unutmamak için birkaç günde bir tekrar yaptım. Matematik çalıştım genelde. Arkadaşlarımla oynayabildim ama sinemaya, tiyatroya gidemedim. 15 tatilde Çin lokantasına gittim ve sushi yedim. Koronavirüs diye biliyorum Çin'den gelen virüsün adını. Bu virüsün bulaştığı kişilere çok geçmiş olsun diliyorum. Korunmak için maske takmalıyız ve hapşırırken ağzımızı kapatmalıyız. Deprem Elazığ ve Malatya'da oldu. O bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun, çok üzüldüm” diye konuştu.

“Tatilim güzel geçti”

4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Emin Kaya, sömestr tatilinde TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe', animasyon filmine gittiğini söyledi. Tatil ve film hakkında pozitif düşüncelerini aktaran Kaya, “Tatilim güzel geçti. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu oynadık. Ormanda bisiklet sürdük. Çok güzel bir filme gittim. Rafadan Tayfa kötü insanları yakalamaya çalışıyordu” dedi.

İkinci ara tatil Nisan'da

İkinci yarıyılın başlamasıyla birlikte ara tatil de merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre 6-10 Nisan arası ikinci ara tatil verilecek. Hafta sonları da dahil olmak üzere bu tatil 9 gün sürecek. 6 Nisan'da başlayacak tatil sonrası öğrenciler 13 Nisan'da ikinci dönemin ikinci yarısına başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da sonlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.