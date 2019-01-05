Son 1 haftada denizlerde 497 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 28 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu tarihler arasında yaşanan toplam 13 göç olayının 11'inin Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2'sinin Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Urla, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 472 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının yakalandığı kaydedildi.

Gerçekleşen 13 göç girişiminin 4'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık, Ayvacık, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde 179 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Silifke bölgelerinde gerçekleşen 6 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 207 düzensiz göçmenin ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde 1 Sahil Güvenlik Korveti, 28 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 13 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 2 bin 274 saat seyir yapılmış, 18 helikopter sortisi (42 saat) ve 7 uçak sortisi (27 saat) ile toplam 69 saat uçuş gerçekleştirilmiş, 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 444 saat görev icra edilmiştir" denildi.