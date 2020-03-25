Son 10 günde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.