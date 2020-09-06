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Son 24 saatte bin 578 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye’de son 24 saatte bin 578 kişiye korona virüs tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 578 kişiye korona virüs tanısı konuldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 96 bin 842 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 578 kişiye virüs tanısı konuldu. 53 kişi hayatını kaybederken, bin 13 kişinin tedavisi tamamlandı. Bakan Koca, paylaşımında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

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