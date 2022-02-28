Son 24 saatte korona virüsten 213 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 275 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 oldu. Bir günde toplam 410 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 76 bin 832 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 631 bin 632'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız” dedi.