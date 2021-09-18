Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 18 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 335 bin 244 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 023 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 67,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 094'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir takip etti.

En düşük aşılama Gümüşhane'de

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları 18 Eylül: 26.161 17 Eylül: 27.692 16 Eylül: 28.118 15 Eylül: 28.224 14 Eylül: 27.802 13 Eylül: 24.613 12 Eylül: 21.352 Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım” dedi.