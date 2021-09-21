Son 24 saatte korona virüsten 260 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 338 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 oldu. Bir günde toplam 354 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 361 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 68,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 76,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 29bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bin yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz” dedi.