Son 24 saatte korona virüsten 42 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 42 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 42 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 326'ya yükseldi. Bugün toplam 91 bin 302 test yapılırken, bin 482 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 268 bin 546 oldu. Bugün iyileşen bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı da 243 bin 839'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 945 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen bin 482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde” ifadelerini kullandı.