Son kale Haymana

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı görüşmede, Sakarya Meydan Muhaberesi ve Haymana'nın kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana Belediyesi ile birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu projelere destek veriyor.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Haymana'nın tarihi ve kültürel yapısının tanıtılması ile turizm olanaklarının artırılması için Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

‘‘Haymana'ya yakışır bir anma töreni düzenlenecek''

Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik programı hazırlayacaklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz” sözleriyle tarihi emri verdiği yerin Haymana ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“337 yıl önce Viyana'dan başlayan geri çekilmenin durdurulduğu yer Milli Mücadelemizin kalbi ve son kalesi Haymana'dır. Dünya savaş tarihine geçen bu topraklar, bizler için de vatan olmamızın, özgür ve bağımsız olmamızın en büyük simgesidir. 2021'de Haymana'nın kurtuluşunun 100. yılında Başkent Ankara'ya yakışır bir anma töreninin hazırlığı içindeyiz. Haymana ilçemiz ayrıca 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kazı çalışması yapılmasının talimatını verdiği Gavur Kalesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Sadece bulunduğumuz bu bölge bile 500 bin turistin ilgisini çekebilecek bir cazibe noktasıdır. Ancak o zamandan günümüze kadar burada en ufak bir çalışma yapılmamış. Ankara Kent Konseyi olarak Haymana'da ve diğer ilçelerimizde yerli ve yabancı turistleri Başkentimize çekecek farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. ”

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Murat Atasoy, Haymana Ticaret Borsası Başkanı Fazlı Çınar, Haymana Ticaret Odası Başkanı Ercan Özkan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun, Sakarya Meydan Muhaberesi Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Ömer Aygül, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Lale Özgenel ve Ceren Anadol katıldı.

Tarihi yerleri ziyaret

Kent Konseyi üyeleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli noktalarında biri olan Haymana'ya bağlı Mangal Dağı Şehitliği'nde ve Başkent'in turizm envanteri içinde yer alan Gavur Kalesi'nde de incelemelerde bulundu.

Heyetle birlikte incelemelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana'nın Başkent'in tarihi içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği yer Haymana. 10 bine yakın şehidimizin 5 bin 713'ü bu topraklarda yatıyor. Şu ana kadar 4 bin şehidimiz Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla mezarları tespit edildi ve anıt mezarları yapıldı. ‘Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa vardır' sözü Haymana'da söylenmiştir. Haymana'mız kahramanlık öyküleriyle her zaman anılacaktır. İnsanların bu vatanın nasıl kazanıldığı anlaması için buraları görmesi lazım” dedi.