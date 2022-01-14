ŞÖNİM ve kadın konukevi personeline "Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevleri ve ŞÖNİM'lerde bir taraftan kadınları güçlendirme çalışmaları yaparken, bir taraftan da görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor. Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamını kurgulayabilmesi amacıyla personele yönelik eğitim programlarına devam eden Bakanlık, bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Bakanlık, UNICEF işbirliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi vermeye başladı. İlk başta 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerde neler öğreniyorlar?

Eğitimlerde ŞÖNİM ile kadın konukevlerindeki meslek elemanları, hizmet alanların gelişimlerini, sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini arttırmayı destekleyici bilgilerin nasıl verileceğini, gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde nasıl yardımcı olacaklarını ve hizmet alanın olumsuz düşüncelerini pozitif olarak tekrar yorumlamayı öğreniyorlar.