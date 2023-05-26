Sopalı cinayette iddianame hazırlandı

Başkent'te maktul Alper Altunay'ı sopa ve yumrukla döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Arslan Çimen ve Durali Çimen hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

29 Ocak 2023 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi'nde bulunan husumetli olduğu Arslan Çimen (46) ve Durali Çimen'in (38) dükkanına gelen Alper Altunay (31) tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesinin ardından Durali Çimen ve Arslan Çimen, maktul Altunay'ı sopa ve yumruklarla dövdü. Güvenlik kamerası görüntüleri ile anbean kayda giren kavgada, Durali Çimen'in sopa ile Altunay'ın başına birçok kez vurduğu anlar yer aldı. Başına aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Altunay, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Altunay'ın yakınlarının olayın ardından şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, 30 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.