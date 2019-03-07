Sosyal Girişimcilik Karavanı yola çıktı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sosyal girişimciliğin tanıtılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yola çıkan Sosyal Girişimcilik Karavanı, Ankara'da bulunan üniversiteleri ziyaret ediyor.

Sosyal Girişimcilik Karavanı'nda Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları ve gönüllü gençler tarafından üniversite öğrencilerine sosyal girişimcilikle ilgili bilgi veriliyor. Aynı zamanda Ankara Kalkına Ajansının başta Gençlere Yönelik Sosyal Girişimcilik Programı olmak üzere destekleri ve Sosyal Girişim Ankara Platformunun çalışmaları tanıtılıyor. Karavanın ilk durağı, Sosyal Girişim Ankara Platformunun ortaklarından olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gören karavanda gençlerin sosyal girişimcilikle ilgili soruları yanıtlandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Barca da karavanı ziyaret ederek, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması hususundaki desteklerini belirtti.

Karavanın ziyaret ettiği üniversitelerde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliklerinde konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşılıyor. Düzenlenen bilgilendirme etkinliklerine konuk olan Joon ve Migport gibi sosyal girişimlerin kurucuları kendi deneyimlerini gençlerle paylaşırken, aynı zamanda yeni sosyal girişimler için de ilham oluyor.

4 Nisan'a kadar devam edecek programda, Ankara'da bulunan 12 üniversite ziyaret edilecek. Program detayları, Ankara Kalkınma Ajansı ve Sosyal Girişim Ankara web sitelerinde yer alırken, programla ilgili tüm gelişmeler Sosyal Girişim Ankara'ya ait sosyal medya hesaplarından da aktarılıyor.