Sovyet Sonrası Türk Dünyası konuşulacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 3-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de “Sovyet Sonrası Türk Dünyası Jeopolitiği Çalıştayı” düzenlenecek.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri'nin yeniden şekillenen dünya düzenindeki yerinin ve bu ülkelerde yaşanan dönüşümün ele alınacağı etkinliğe Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından 25'e yakın uzmanın katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik uluslararası aktörlerin ilgisi ve yönlendirme çabaları ile Türkiye'nin bu süreçte izlediği politika ve stratejiler irdelenecek.

“Türk Dünyası Jeopolitiği: Kaynaklar-Temeller-Bakışlar”, “Jeopolitik Geçişin Aşamaları ve Süreçleri”, “11 Eylül Hadisesinin Türk Dünyasına Etkileri” ve “Jeopolitik Düzenleme Karşısında Türk Dünyası” başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilecek çalıştayın, Türkiye'nin bölgeye yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.