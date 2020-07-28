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Soylu ve Koca, Kurban Bayramı tedbirleri için bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı’nda gerekli uygulamaları gözden geçirmek için bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirmek için bir araya geldi.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramında gerekli uygulamaları gözden geçirdik” ifadelerine yer verdi.

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