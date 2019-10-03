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Soylu, Yunan heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos’u kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumucakos'u kabul etti.


Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden göç konularına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Kumucakos'u ve heyetini makamında kabul etti. Yunanistan yeni merkez sağ hükümeti geçtiğimiz günlerde Midilli adasındaki Morya toplama kampında çıkan yangın sonucunda 2020'nin sonuna kadar 10 bin sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesi kararı çıkarmıştı. Görüşmede Yunan heyetiyle göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar görüşüldü.

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