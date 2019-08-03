Söz Mamaklıda

Vatandaşlarla arasındaki tüm duvarları kaldıran Mamak Belediyesi, Mamaklı vatandaşlardan Mamak'a dair hayallerini dinleyebilmek için “Açık Mikrofon” projesini başlattı.

Mahallelerin açık alanlarına bir kürsü bir de mikrofon yerleştirilerek "Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz?" sorusuna yanıt aranılan programın ilki Dikimevi'nde gerçekleşti. Kürsüye çıkan vatandaşlar, Mamak'ta görmek istedikleri, olmasını istedikleri hizmetleri ve Mamak için hayallerini paylaştı.

Hayali olan herkesi mikrofona bekleriz

Vatandaşların belediyenin karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Açık Mikrofon Projesini başlattıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Seçim döneminde vaadimiz olan katılımcı yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu projeyi başlattık. Vatandaşlarımızdan Mamak'a dair hayallerini dinleyeceğiz. Mesele geride hoş seda bırakmak, güzellikle ve iyilikle anılabilmektir. Mamak için hayali olan ve hayallerini bizimle paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi mikrofona konuşmaya davet ediyorum” dedi.