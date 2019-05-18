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Sözcü Kalın'dan Kırım Tatarları paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını, sürgünlerinin 75.

yılında andı.


Sözcü Kalın, 18 Mayıs 1944'te sürgün edilen Kırım Tatarlarını, sürgünlerinin 75. yılında resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla andı.


Kalın, yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı, “18 Mayıs 1944'te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarının ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir”

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