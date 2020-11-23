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Sözleşme imzalayan çiftçiye tohum ve gübre desteği

Türkşeker’in sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi ile üreticilere verdiği destekler kapsamında Türkşeker ile sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği hemen veriliyor.

Türkşeker'in sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi ile üreticilere verdiği destekler kapsamında Türkşeker ile sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği hemen veriliyor.



Türkşeker'den borsa fiyatlarından alım garantisi


Türkşeker, model kapsamında üretilen ürünlere değerinde alım garantisi veriyor. Türkşeker, bu kapsamda 2021 üretim yılında sözleşmeli olarak hububat üretimi yapacak çiftçilerin ürünlerini bölgedeki borsa fiyatlarına göre değerinde alacak.



İlk avanslar Kasım ayının sonunda ödenecek


Türkşeker'in çiftçiyi faiz yükünden kurtarmak için verdiği avans destekleri de devam ediyor. Türkşeker, bu kapsamda buğday ve arpa ekimi yapan üreticilere Kasım ayının sonunda avans ödemelerini gerçekleştirecek. Çiftçilerin desteklerden yararlanabilmesi için en kısa zamanda sözleşme imzalamaları gerekiyor.



Ziraat bölge şefliklerine müracaat etmek yeterli


Türkşeker'in verdiği alım ve fiyat garantisinden her çiftçi yararlanabiliyor. Bunun için çiftçilerin bulundukları bölgedeki Türkşeker'e bağlı ziraat bölge şefliklerine müracaat ederek sözleşme imzalamaları yeterli oluyor.

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