Sözleşmeliden kadroya geçişte çerçeve genişletildi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bilgin, “Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da çerçeveye dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.