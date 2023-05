Sparc Takımı First Robotics Competition'da First Impact Finalist Ödülünü aldı

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi ve Payas Stem Yapay Zeka Merkezi öğrencilerinden oluşan First Robotics Competition (FRC) SPARC takımı, gösterdiği sayısız başarı ve aldığı 15'ten fazla global ödülün yanında Houston'da düzenlenen en büyük FIRST etkinliği FIRST Championship'e katılan 56 ülkeden 650 takımı geride bırakarak First Impact Finalist ödülünü alan 6 takımdan biri oldu.

Türkiye'nin FRC yarışmalarında yer alan önde gelen takımlardan biri olan Sainte Pulcherie Fransız Lisesi'nin 2015 yılında kurulan First Robotics Competition (FRC) takımı Sparc, STEM fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında öğrencilerin ilgisini artırmak ve onları gelecekteki kariyerlerinde cesaretlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Takım aynı zamanda bu sene FRC'nin Haliç Regional'da yarışmasında, SPARC takımı Woodie Flowers ve Endüstriyel Tasarım ödüllerini kazandı. SPARC yarışmalara katılım sağladığı süre boyunca 15'den fazla ödül kazandı.

SPARC, 19-22 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenen ve 56 ülkeden 650 takımın katıldığı en büyük FIRST etkinliği FIRST Championship'e katıldı. SPARC, robot performans yarışlarını kendi bölümünde 10. Sırada tamamladı. Takım, Houston'dan turnuvanın en prestijli ödülü olan FIRST Impact Finalist ödülünü kazanarak döndü. FIRST Impact Finalist ödülü FIRST tarafından her yıl dünyada yalnızca 6 takıma veriliyor. SPARC bu 6 takımdan biri olarak gelecek yıl da FIRST Championship 2024'e katılma hakkı elde etmiş oldu

Houston'da düzenlenen First Championship, First Robotics Competition yarışmasının en büyük ve en prestijli etkinliğidir. Yüzlerce takımın katıldığı bu yarışmada, takımlar kendi tasarladıkları robotlarla çeşitli görevleri tamamlamak için yarışırlar. Yarışmanın amacı, öğrencilerin STEM alanlarına ilgisini artırmak, takım çalışması ve liderlik becerilerini öğrenmelerini sağlamak ve gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmalarını desteklemektir.

SPARC, Nisan ayı başın da New York'ta düzenlenen New York City Regional yarışmasında turnuvanın en prestijli ödülü olan First Impact Award ödülünü kazanmıştı.

“Ülkemizin gelecekteki liderleri için büyük bir umut kaynağı”

Sparc takımı, yarışmalarda üstün performans sergileyerek birçok ödül kazanırken, takımın hedefleri arasında öğrencilerin STEM alanındaki yeteneklerini geliştirmek, takım çalışması ve liderlik becerilerini öğrenmelerini sağlamak ve gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlamak yer alıyor. Bu hedefler doğrultusunda, SPARC takımı gelecekte de yarışmalara katılmaya devam edecek ve öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini daha da geliştirmeye çalışacak.

Sparc takımının kazandığı ödüller, Türkiye'deki STEM alanındaki yetenekli öğrencilerin varlığına işaret ediyor ve ülkenin gelecekteki liderleri için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.

Sparc takımı, 19-22 Nisan tarihleri arasında Houston'da düzenlenen First Championship'te Türkiye'yi temsil etmenin ve Dünya'da 6 takımdan biri olarak First Impact Finalist ödülünü almış olmanın haklı gururunu yaşıyor.