"Spor, sanat, gönüllülük ve gençlik buluşmaları" projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Spor, sanat, gönüllülük ve gençlik buluşmaları" projesinin ilk buluşması gerçekleştirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Göç, Sanat ve Spor Derneği Migarts iş birliği ile düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara'da ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Amaç, gençlerin sosyal uyumu

Toplantıda öne çıkan tema, spor ve sanatın birleştirici bir gücü oldu. Açılış programında konuşan Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, sanat ve spor buluşmaları ile gençlerin sosyal uyumunu güçlendireceklerine inandığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bizler Migarts'ta sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için spor ve sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne inanıyoruz. Göçün göç edilen ve göç eden bireyler açısından zenginleştirici bir tecrübe olduğuna eminiz. Çalışmalarımızın etkisini arttırmak, daha fazla sayıda kişiye ulaşmak ve alandaki ihtiyaçları bütüncül bir şekilde değerlendirerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz."

"Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci var” diyen Ergezen, özellikle büyük mağduriyet yaşayan çocukların korunup kollanması gerektiğine işaret etti. Projenin devam buluşmaları çeşitli illerde devam edecek.