Spor Şenliği'nde tesis müjdesi

Hafta boyunca Cumhuriyet'i anlamlı ve coşkulu etkinliklerle kutlayan Altındağ Belediyesi, çocukları Spor Şenliği'nde buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yeni tesis müjdesi

ise coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet coşkusu Altındağ'da sürüyor. Altındağ genelindeki 15 okuldan bin çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Şenliği'nde bir araya geldi. Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yaptığı Karapürçek Stadı'ndaki şenliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Tribünleri dolduran bin öğrenci, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Balcı, öğrencilerle birlikte Mehmetçiğe de selam gönderdi. Müsabakalar, Bakan Kasapoğlu'nun başlangıç düdüğüyle başladı. Dezavantajlı üç öğrencinin atletizm müsabakası izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada bakanlığın Altındağ'da olduğunu, dolayısıyla Altındağ Belediyesi ve Altındağlı vatandaşlarla komşu olduklarını söyledi. Çocuklara mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmelerini tavsiye eden Bakan Kasapoğlu, “Sporu mutlaka hayatınızın bir parçası yapın. Biz Bakanlık olarak belediye ile beraber, sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sizler spor ile ilgilenin, biz sizler için yeni tesisler yapmaya hazırız” dedi. Bakan Kasapoğlu'nun yeni tesis müjdesi coşkuyla alkışlandı.

“Daima yanınızdayız”

Altındağ Belediye Başkanı Balcı ise “Bizler, siz spor yapın, daha iyi imkanlarda eğitim alın diye varız. Daima yanınızdayız” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür eden Başkan Balcı, müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu'nun düdüğüyle başlayan müsabakalar zorlu mücadelelere sahne oldu. Atletizm parkurunda tüm güçlerini ortaya koyan genç sporcular, rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti. Genç sporcular centilmenliği bir an olsun elden bırakmadı. Atletizm parkurunda yarışan Ertuğrul Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Buse Gürakan, aynı zamanda Karapürçek Mahallesi Piri Reis Gençlik Merkezi üyesi olduğunu, Gençlik Merkezi sayesinde sporu çok sevdiğini söyledi. 29 Ekim Spor Şenliği'ne katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Buse, tüm yarışmacılara başarılar diledi.