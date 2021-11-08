Spor tesisleri çok yakında açılacak

Ankara Altındağ'da yapımına başlanan spor tesislerinde son aşamaya gelindi. Temelleri geçtiğimiz yıl atılan tesisler, çok yakında tamamlanarak, hizmete açılacak.

Altındağ'da spor atağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan dev spor tesisleri, çok yakında tamamlanıyor. Tesislerin yapımında son aşamaya gelindi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

Tam donanımlı dev tesisler

İnşaatında son aşamaya gelinen tesislerin her birinin tam donanımlı ve devasa tesisler olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesis, şimdiden Ulubey Mahallesi'ne güneş gibi doğdu. Bunun yanında farklı mahallelere yapılan 5 bireysel antrenman salonu ve 2 yüzme havuzu Altındağlı gençlerimizin hayatını değiştirecek. Onlara yeni ve bambaşka bir hayat tarzı kazandıracak. Doğantepe Mahallesi'ne yaptığımız ‘Mete Gazoz Okçuluk Merkezi' ise Altındağ'dan yeni olimpiyat şampiyonlarının yetişmesini sağlayacak inşallah” dedi.

“Türkiye'ye örnek, Ankara'da tek”

Bu tesisler sayesinde Altındağ'da sporun yükselişe geçeceğini de vurgulayan Başkan Balcı, “Bu tesisler Türkiye'ye örnek, Ankara'da ise tek Allah'ın izniyle şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Her anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buralardan yetiştireceğiz. Hayallerimiz gerçek olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.