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Spor tesislerinde sömestr yoğunluğu

Altındağ Belediyesi spor tesislerinde sömestr yoğunluğu yaşandı.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler, spor tesislerinde tatilin tadını çıkardı.


Altındağlı gençler, spor tesislerine akın etti. Altındağ Belediyesinin, spor tesislerinin takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere yarıyıl tatilinde ücretsiz olacağını açıklaması üzerine, Altındağlı gençler spor tesislerine koştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla başarılı öğrencilere ücretsiz hizmet veren spor tesislerinden yaklaşık 2 bin çocuk yararlandı. Gençler yüzmeye ve buz patenine büyük ilgi gösterdi.



Tüm tesisler ücretsiz


Altındağlı gençlerin spor tesislerine gösterdiği büyük ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, “Yarıyıl karne hediyesi olarak; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan ve yalnızca takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize spor tesislerimizin ücretsiz olacağını daha önce açıklamıştık. Gençlerimizden bu kadar fazla ilgi görmek bizi çok mutlu etti. Altındağ'da bu kadar fazla başarılı çocuğumuzun olmasından hem gurur duyduk, hem de çok mutlu olduk. Onlara çok güveniyorum. Altındağ'dan daha nice başarılı gençlerin çıkacağına inanıyorum” dedi.



Gençler çok mutlu


Ali Ersoy Yüzme Havuzu, Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu, Karapürçek Su Parkı ve Ali Ersoy Buz Pisti'nden ücretsiz olarak yararlanan gençlerin de uygulamadan çok mutlu olduğunu belirten Başkan Balcı, “Gençlerimizden, ikinci dönemde de çok şey bekliyorum. Bu karnede eksikleri olan, takdir ya da teşekkür alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Pes etmesinler, eksiklerini tamamlasınlar, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar” ifadelerini kullandı.

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