Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
37. dakikada Keçiörengücü ceza sahasının dışında topla buluşan Timur'un çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
65. dakikada topu kapan Isgandarli ceza sahası içerisine kadar katetti. Keleciyle karşı karşıya kalan Azerbaycanlı oyuncunun şutunda kaleci Emrullah gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze beklemeden vurdu. Eze'nin sert ve etkili şutunda Kaleci Emrullah gole izin vermeyerek topu dışarıya çeldi.
Stat: Aktepe Stadı
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Muhammet Yumak, Gökmen Baltacı
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Adamu (Isgandarli dk. 54), Ackah, Olawoyin, Hamza Gür (Uğur Utlu dk. 53, Ali Yavuz Kol dk. 83 ?), Eze, Uzodimma (Ziya Alkurt dk. 62)
Yedekler: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı, İbrahim Mirza Aral
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Enes Keskin dk. 83 ?), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Mohammed dk. 90+4 ?), Mete Kaan Demir (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46), Umut Bulut, Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Stancu, Taşkın İlter, Enes Ersoy Öztürk, Mehmet Uslu, Uğur Akdemir
Teknik Direktör: Zafer Turan
Sarı Kart: Olawoyin, Adamu, Muharrem Cinan (Keçiörengücü), Mikail Okyar (Eyüpspor)