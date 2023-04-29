Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Manisa FK: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Gakpa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği etkili şutta kaleci Metin topu parmaklarının ucuyla kurtararak gole izin vermedi.
34. dakikada Tabla'nın sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Gakpa, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı. 0-1
66. dakikada Musa Caner'in ceza sahası yayı önünden çektiği sert şutta kaleci Ömer gole izin vermedi.
80. dakikada Keçiörengücü defansının arkasına atılan derinlemesine pasla topla buluşan Burak Çoban, kaleci Metin'le karşı karşıya pozisyonda yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
90+1. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Uysal, yapığı düzgün vuruşla ağları sarstı. 0-3
Stat: Aktepe
Hakemler: Hüseyin Göçek, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Malle dk. 74) Alpay Çelebi, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan (Costa dk. 46) Bardhi (Musa Caner Aktaş dk. 64) Abdullah Aydın (Bekir Karadeniz dk. 46) Rashad, Hamza Gür (Jallow dk. 46)
Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Tacettin Bakacak
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Ayberk Karapo dk. 90+1 ?) Metehan Baltacı, Ba, Domgjonas, Burak Çoban (Anıl Koç dk. 88) Burak Altıparmak, Gakpa (Diallo dk. 88) Kaan Kanak, Tabla (Stark dk. 71) Fernandes (Mehmet Uysal dk. 88)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Serkan Odabaşoğlu, Doğukan Emeksiz, Muhammed Mert, Umut Erdem
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Gakpa (dk. 34), Burak Çoban (dk. 80), Mehmet Uysal (dk. 90+1) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz, Costa (Keçiörengücü), Domgjonas, Burak Çoban (Manisa FK)