Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
11. dakikada kaleci Metin Uçar'ın uzun pasında topla buluşan Bardhi pasını Rashad'a attı. Rashad'ın şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sol köşeye uzanarak şutun gol olmasını engelledi.
43. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Karadeniz'in ortası sonucu topla buluşan Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
72. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Keçiörengücün'de topun başına geçen Bardhi'nin ortası sonucunda ceza sahasında Taha Batuhan Yayıkcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkçı, Mikail Okyar (Melih İnan dk.55), Rashad Muhammed (Camara dk.72), Bekir Karadeniz (Aykut Çeviker dk.79), Babaei (Eze dk.45), Bardhi, Olawoyin
Yedekler: Bora Güngör, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Bregu dk. 85 ?), Gökhan Karadeniz (Furkan Demir dk.67,), Landel, Gökhan Alsan (Melih Okutan dk.53), Kajamba (Posmac dk.85 ?), Balde (Burak Asan dk.66,)
Yedekler: Selmani, Arda Köksal, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Gökhan Alsan (dk.43), (Boluspor), Taha Batuhan Yayıkcı (dk.72) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Rashad Muhammed, Mikail Okyar, Bardhi, Taha Batuhan Yayıkcı (Keçiörengücü), Onur Ulaş, Tugay Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)