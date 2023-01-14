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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Ç. Rizespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayı önünde çektiği etkili şutunda top az farkla dışarıya çıktı.


38. dakikada sol kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Olawoyin'in şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.


59. dakikada Olawoyin'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Miya'nın şutunda top direkten döndü.


68. dakikada Keçiörengücü, elle müdahaleden dolayı penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Melih İnan, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0


77. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Bolasie, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Aktepe


Hakemler: Mehmet Türkmen, Suat Güz, Ferdi Karadoruk


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Melih İnan (Innocent dk. 87 ?), Abdullah Aydın (Mikail Okyar dk. 78) Rashad Muhammed (Musa Caner Aktaş dk. 61) Bardhi, Eze (Hamza Gür dk. 46)


Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Bekir Karadeniz, Camara


Teknik Direktör: Ahmet Cingöz


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu (Sinan Osmanoğlu dk. 84,) Ercan Coşkun (Alberk Koç dk. 71) Olawoyin, Azubuike, Mithat Pala (Emircan Altıntaş dk. 84 ?) Bolasie, Miya (Sefa Yılmaz dk. 61) Deniz Hümmet (Benhur Keser dk. 46)


Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Grahovac, Seyfettin Anıl Yaşar, Muhammet Enes Şebelek


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Melih İnan (dk. 68 pen.) (Keçiörengücü), Bolasie (dk. 76) (Rizespor)


Sarı kartlar: Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal (Keçiörengücü), Sefa Yılmaz, Bahadır Öztürk (Rizespor)

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