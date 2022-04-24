Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Menemenspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Menemespor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada rakip ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın Çalış'ın etkili şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.
21. dakikada Taşkın Çalış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Batuhan, topu güçlükle kurtardı.
30. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünden bulan Olawoyin, takım arkadaşı Eze'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
70. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma'nın vuruşunda, kaleci Batuhan'da gole izin vermedi.
76. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Nijeryalı oyuncunun sert ve düzgün şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı (Fatih Selimhan Solmaz dk. 87 ?), Muharrem Cinan, Uzodimma (Hamza Gür dk. 74), Alhassan (Erkam Reşmen dk. 87 ?) Taşkın Çalış (Uğur Utlu dk. 81 ?) Aykut Çeviker, Olawoyin, Eze
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ali Yavuz Kol, Djibrila, Manaj
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 46) Gomes (Kehinde dk. 68) Jiakponna (Emre Özer dk. 46) Cisse, Sabbah (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46, Sinan Akgöl dk. 86 ?) Abdullah Aydın, Ahmet Sağat
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Kerem Paykoç, Enes Sağlık
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Eze (dk. 30) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Uzodimma, Alhassan (Keçiörengücü), Seyfettin Anıl Yaşar, Oğuzhan Çarpar, Muhammed Himmet Ertürk (Menemenspor)