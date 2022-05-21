Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Lig'in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından ligde puanını 70'e yükselten Ankaragücü, Lig 2021-2022 Sezonu'nda şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun Olawoyin'e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mehmet Türkmen penaltı olarak değerlendirdi. Vuruş için topun başına geçen Eze, yaptığı şık vuruşla ağları sarstı. 1-0

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Eren Derdiyok, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada Chahechouhe, orta sahada buluştuğu topla ceza sahası önüne kadar katetti. Topa bekletmeden vuran Faslı oyuncunun şutunda kaleci Kayacan gole izin vermedi.

54. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Eren Derdiyok'un etkili ve sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Eren Derdiyok, topu ceza sahası içerisinde takım arkadaşı Ali Kaan Güneren'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güneren, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan (Boran Güngör dk. 46,) Ogün Bayrak, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Alhassan (Uğur Utlu dk. 46), Ali Yavuz Kol (Abdulkadir Korkut dk. 61), Olawoyin (Uzodimma dk. 61), Djibrilla (Manaj dk. 46), Eze

Yedekler: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Ackah

Teknik Direktör: Taner Taşkın

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Ariyibi dk. 42), Yusuf Abdioğlu (Alperen Babacan dk. 46), Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (İshak Çakmak dk. 46), Mehmet Murat Uçar (Cem Ekinci dk. 39), Ali Kaan Güneren (Ulaş Yılmaz dk. 79), Chahechouhe, Eren Derdiyok

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Yasir Karabay, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Eze (dk. 9 pen.) (Ankara Keçiörengücü), Eren Derdiyok (dk. 10), Ali Kaan Güneren (dk. 68) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Alperen Babacan, Chahechouhe (Ankaragücü)