Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
23.dakikada Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan'ın uzaklaştırmak istediği topla orta sahaya yakın bir bölgede buluşan Adamu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada Taşkın Çalış'ın ceza sahası yakınlarında kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
52. dakikada Olawoyin'in ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Hamza Gür'ün kafa vuruşunda top kaleci Nurullah Aslan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
64. dakika Fofana'nın ortasında ceza sahası içinde Yasin Öztekin'in yaptığı vuruş filelerle buluştu. 1-1
81. dakikada Uzodimma'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşunu kaleci Nurullah Aslan çıkardı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah Ünal
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogun Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 37), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Uğur Utlu dk.71), Iskandarli (Ali Yavuz Kol dk. 71), Uzodimma, Olawoyin, Hamza Gür (Ziya Alkurt dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, İbrahim Mirza Aral, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç, (Recep Burak Yılmaz dk. 75) Osman Çelik, Yasin Öztekin, Cihan Karaman (Tallo dk. 46, Tolcay Ciğerci dk. 54), Fofana, Tomane
Yedekler: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk, Savicevic, Berk Taşkın, Melih Okutan, Polat Yaldır, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Alhassan Adamu (dk. 23) (Keçiörengücü), Yasin Öztekin (dk. 64) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Alhassan Adamu (Keçiörengücü), Bateau (Samsunspor)