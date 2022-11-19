Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutta kaleci Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi.
39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0
56. dakikada Erhan Kartal'ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan'ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Terzi, Baran Eraslan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Aykut Çeviker, Erkam Reşmen, Olawoyin, Erhan Kartal, Bardhi (Melih İnan dk. 72) Bekir Karadeniz (Mara dk. 88 ?), Rashad Muhammed (Camara dk. 89 ?) Balaj
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Ali Babaei, Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkcı,
Teknik Direktör: Taner Taşkın
A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Gökhan Süzen, Hakan Çinemre, Muhammet Özkal, Emre Sağlık, Okan Derici (Asım Hamzaçebi dk. 73) Muhammed Gönülaçar, Djedje (Oğuzhan Sarı dk. 84 ?), Berkant Gündem (Alaattin Öner dk. 84 ?) Bekir Turaç Böke (Özer Özdemir dk. 46), Ömer Şişmanoğlu
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Emre Ak, Samet Emre Gündüz, Melik Talha Çiftçi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Rashad Muhammed (dk. 39), Olawoyin (dk. 56) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Olawoyin, Erhan Kartal (Keçiörengücü)