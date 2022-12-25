Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Eyüpspor : 1

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Eze'nin sağ kanattan attığı pasla Babel ceza sahası yayının önünde topla buluştu. Babel yerden vurduğu sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutunda Recep Niyaz, direkten dönen topu kafa vuruşuyla gole çevirdi. VAR sistemindeki kontrolün ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
47. dakikada sol kanatta topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.
61. dakikada Muharrem Cinan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakikada Bardhi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pas ile topla buluşan Melih İnan Ankara Keçiörengücü'nün maçtaki 2. golünü kaydetti. 2-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Terzi
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkçı, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Melih İnan (Camara dk. 90+4 ?), Bardhi, Abdullah Aydın, (Haşim Arda Sarman dk. 89 ?), Olawoyin, Balaj (Babaei dk. 71)
Yedekler: Boran Güngür, Hamza Gür, Muhammed Emin Sarıkaya, Mara,
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Eyüpspor: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram (Mete Kaan Demir dk. 82), Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Berkan Emir dk. 90+3 ?), Ezeh (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46), Recep Niyaz, Babel, Eze (Umut Bulut dk. 75)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Taşkın İlter, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Erkam Reşmen (dk. 57), Melih İnan (dk. 71) (Ankara Keçiörengücü), Babel (dk. 6) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Erhan Kartal, Muharrem Cinan, Babaei, Ahmet Cingöz, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü) Ömer Bayram (Eyüpspor)