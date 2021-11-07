Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Gençlerbirliği: 0

Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Keçiörengücü ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edilmesi sonucu maçın hakemi Buğra Taşkınsoy beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışı için topu başına geçen Lima'nın şutunda kaleci Hüseyin Yılmaz gole izin vermedi.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutunu kaleci Hüseyin güçlükle çıkardı.

51. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Taşkın'ın ortasında Iskandarli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda gönderilen topla ceza sahası dışında buluşan Grechyshkin'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

84. dakikada Olawoyin, ceza sahası yayı önündeki takım arkadaşı Eze'ye pasını verdi. Rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine sokulan Eze yaptığı şık vuruşla topu filelere yolladı. 2-0

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Berkan Burak Turan (Ercan Yazıcı dk. 61), Taşkın Çalış, Hamza Gür (Uğur Utlu dk. 82 ?), Olawoyin, Talha Yünkuş (Iskandarli dk. 39), Eze

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Ali Yavuz Kol, Ogün Bayrak, Djibrila, Pululu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gençlerbirliği: Ubeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 88 ?), Aksel Aktaş (Sallalich dk. 77), Barış Alıcı, Sandro Lima (Serdarcan Eralp dk. 57), Beliaiev (Kazenga dk. 56), Eleke

Yedekler: Ramazan Köse, Musa Şahindere, Tshibola, Metehan Mert, Gökhan Gül

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Iskandarli (dk. 59), Eze (dk. 84) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Abdülkadir Korkut, Talha Yünkuş, Hamza Gür, Mehmet Dingil (Keçiörengücü), Barış Alıcı, Grechyshkin, Lima, Beliaiev, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)