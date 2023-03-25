Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Gençlebirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Melih İnan'ın savunmada yaptığı hata sonucu topla buluşan Mete Kaan Demir, kaleci Boran'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşuyla topu sol köşeden ağlara yolladı. 0-1
45+2. dakikada Muharrem Cinan'ın sol kaanattan ceza sahasına gönderdiği ve Ikic'e çarparak seken top ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza sahası içerisinden gönderdiği ortada boşta kalan topu Dembele, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-1
79. dakikada Buğra'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak doğrudan kaleye giderek filelerle buluştu. 2-2
Stat: Aktepe
Hakemler. Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel
Ankara Keçiörengücü: Batuhan Güngör, Costa (Hamza Gür dk. 73) Erkam Reşmen (Abdullah Aydın dk. 82 ?) Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Melih İnan, Bekir Karadeniz, Bardhi (Aykut Çeviker dk. 64) Malle (Jallow dk. 65) Dembele
Yedekler: Batuhan Ataç, Muhammed Emin Sarıkaya, Alpay Çelebi, Haşim Arda Sarman, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (İlker Karakaş dk. 63) Ikic, Rahman Buğra Çağıran (Özkan Yiğiter dk. 90 ?) Mete Kaan Demir (Hayrullah Erkip dk. 77) Rharsalla (Torje dk. 77) Ayovi (Erkan Eyibil dk. 46)
Yedekler: Angeler, Akabueze, Abdullah Şahindere, Özgür Çek
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Mete Kaan Demir (dk. 24), Buğra Çağıran (dk. 79) (Gençlerbirliği), Ikic (k.k) (dk. 45+2), Dembele (dk. 57) (Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Uğur Akdemir (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Malle, Dembele, Bekir Karadeniz (Keçiörengücü), Abdullah Durak, Rharsalla, Ayovi, Fontaine, Torje (Gençlerbirliği)