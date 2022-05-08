Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Manisa FK, Okan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Gakpa topu filelere yolladı. 0-1
30. dakikada Manisa FK defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası önünde buluşan Olawoyin, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
41. dakikada Manisa FK defasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Olawoyin'in şutunda kaleci Ömer gole izin vermedi.
82. dakikada sol kanattan ceza sahasın sokulan Ali Yavuz Kol'un ortasında Eze düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
85. dakikada Manisa FK atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Anıl Koç'un kafa vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Deniz Turgut, Burak Cansız
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Erkam Reşmen dk. 79) Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Uğur Utlu dk. 88 ?) Olawoyin, Aykut Çeviker (Ali Yavuz Kol dk. 73) Alhassan, Uzodimma (Hamza Gür dk. 88 ?) Eze
Yedekler: Boran Güngör, Fatih Selimhan Solmaz, Manaj, Ackah
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Manisa FK: Ömer Kahveci, Bedirhan Altunbaş, Sadi Karaduman (Erhan Çelenk dk. 46) Landre, Çağrı Giritlioğlu, Hakan Barış, Yasin Pehlivan (Ouambe dk. 73) Gakpa, Veli Çetin, Okan Eken (Ozegovic dk. 68) Diallo (Anıl Koç dk. 46)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Arda Çolak, Özgür Çek
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Gakpa (dk. 28) (Manisa FK), Olawoyin (dk. 30), Eze (dk. 82) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Hamza Gür (Keçiörengücü), Bedirhan Altunbaş, Veli Çetin (Manisa FK)