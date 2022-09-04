Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Melih İnan sağ kanatta kazandığı topu ceza sahası çizgisi önünde Bardhi ile buluşturdu. Bardhi'nin ceza yayı içinde yaptığı vuruşta topu kale çizgisi üzerinden Sakaryaspor savunması çıkardı.
50. dakikada Sakaryaspor'un pas hatasında ceza sahası içinde topa sahip olan Bekir Karadeniz'in şutu az farkla üst kale direğinden auta çıktı.
76. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahası içine giren Olawoyin, yerden sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada kaleci Metin Uçar'ın uzun pasında Rashad rakip yarı sahasında topla buluştu. Ceza sahası içine ilerleyen Rashad'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
84. dakikada Keçiörengücü savunmasının pas hatasında topa sahip olan Kasongo'nun ceza sahası içinden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran, Fevzi Erdem Akbaş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Melih İnan (Rashad dk. 61), Mikail Okyar, Bardhi (Balaj dk. 67), Olawoyin, Bekir Karadeniz (Erkam Reşmen dk. 85 ?), Hamza Gür (Camara dk. 67)
Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Mara, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, İsmail Erdoğan (Hüsamettin Tut dk. 38), Ümit Kurt, Donkor, Oğuz Yıldırım (Çağlayan Menderes dk. 81 ?), Emirhan Aydoğan (Nalepa dk. 46), Hurşit Taşcı (Ozan Sol dk. 62), Hakan Yavuz, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Woolery dk. 62), Kasongo
Yedekler: Furkan Köse, Kanianga, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Olawoyin (dk. 76), Rashad (dk. 79) (Ankara Keçiörengücü), Kasongo (dk. 84) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, Ümit Kurt (Sakaryaspor)